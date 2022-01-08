Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных снегопадах

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, 9 января в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В Центре снег будет переходить в дождь.

"Возможны сильные осадки! Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололед, возможна гололедица. Днем в западных областях осадки прекратятся. На Юге и Востоке Украины в воскресенье ничего существенного, максимум местами небольшие осадки", - написала Наталка Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2...-6 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части +3...+8 градусов.

"Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - завтра ожидается снег, мокрый снег. Осадки могут быть серьезными, много! Плюс - налипание мокрого снега, "каша", гололедица на дорогах и тротуарах", - предупредила Наталья Диденко.

В ближайшую ночь в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье ожидается 0...-1.

Также синоптик отметила, что первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb