Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных снегопадах
В воскресенье, 9 января, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются снегопады
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, 9 января в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В Центре снег будет переходить в дождь.
"Возможны сильные осадки! Соответственно: налипание мокрого снега, на дорогах гололед, возможна гололедица. Днем в западных областях осадки прекратятся. На Юге и Востоке Украины в воскресенье ничего существенного, максимум местами небольшие осадки", - написала Наталка Диденко.
Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2...-6 градусов, завтра днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части +3...+8 градусов.
"Киевляне! Проверьте в ваших автомобилях наличие лопаты - завтра ожидается снег, мокрый снег. Осадки могут быть серьезными, много! Плюс - налипание мокрого снега, "каша", гололедица на дорогах и тротуарах", - предупредила Наталья Диденко.
В ближайшую ночь в столице -2...-4 градуса, днем в воскресенье ожидается 0...-1.
Также синоптик отметила, что первая половина следующей недели принесет в Украину существенные морозы.
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