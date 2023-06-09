Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Отмечается, что 11 июня в Херсонской и Николаевской областях вероятность сильных ливней. В субботу днем ожидается +25...+30°C.

В субботу, 10 июня, на западе и севере страны прогнозируется +20...+25°C, а в Сумской области до +27°C.

11 июня в западных и северных областях Украины предполагается похолодание до +14...+20°C.

На остальной территории Украины в воскресенье ожидается +20...+25°C. Только в Одесской области до +29°C.

Ветер северо-восточный, умеренный. Однако в субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер.

В Киеве в выходные прогнозируются местами кратковременные дожди, возможны грозы. Также 11 июня ожидается сильный ветер. Температура достигнет +25°C, в воскресенье предполагается ощутимое похолодание до +18...+20°C.