Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных ливнях в Херсонской и Николаевской областях, которые страдают от затопления
В воскресенье, 11 июня, в Херсонской и Николаевской областях ожидаются сильные ливни. В западных и северных областях Украины прогнозируют похолодание, а в Киеве кратковременные дожди
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что 11 июня в Херсонской и Николаевской областях вероятность сильных ливней. В субботу днем ожидается +25...+30°C.
В субботу, 10 июня, на западе и севере страны прогнозируется +20...+25°C, а в Сумской области до +27°C.
11 июня в западных и северных областях Украины предполагается похолодание до +14...+20°C.
На остальной территории Украины в воскресенье ожидается +20...+25°C. Только в Одесской области до +29°C.
Ветер северо-восточный, умеренный. Однако в субботу на севере и западе, а в воскресенье по всей Украине ожидается сильный ветер.
В Киеве в выходные прогнозируются местами кратковременные дожди, возможны грозы. Также 11 июня ожидается сильный ветер. Температура достигнет +25°C, в воскресенье предполагается ощутимое похолодание до +18...+20°C.
- Ранее сообщалось, что 9 июня в западных областях Украины прогнозируют дожди, а на юге, востоке и центре будет сухая и теплая погода. А в Киеве есть вероятность небольшого дождя.
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