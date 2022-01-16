Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре и вьюге
В Украине 17-18 января снова ожидается сильный порывистый ветер, снег и вьюги
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в понедельник и вторник в Украину вернется сильный ветер.
"Если кто-то вдруг соскучился по сильному ветру - 17-18 января снова будет гудеть, гонять, достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорье - значительно сильнее!
Осторожно!!! Будет он, ветер, западным с переходом в северо-западный.
Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом", - написала Наталья Диденко.
Она отметила, что в зоне фронта выпадает снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги.
"Осадки завтра возможны везде в Украине, сначала на Западе, потом, вместе с фронтом, снег потянется постепенно повсюду. Разве что в южной части будет больше прояснений, чем осадков. Температура воздуха в течение дня в понедельник будет колебаться около нуля, на Юге предполагается +3...+7 градусов. Киевляне! Завтра-послезавтра снова сильный штормовой ветер. Оденьтесь на работу поплотнее. Если собираетесь не брать автомобиль, посмотрите еще сегодня, где он стоит, чтобы не упало на него ничего тяжелого", - призвала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве в понедельник ожидается снег, мокрый снег, возможна метель.
"В ближайшую ночь ожидается до -3 градусов, скользко, завтра днем будет около нуля.
18 января в Киеве похолодает на несколько градусов, сильный ветер удержится.
Зима, видно, выпила немного лишнего - праздники же ж! - бушует, скачет, швыряется атмосферным давлением, снегом, градусами и скоростью ветра.
Главное, что предупреждает", - резюмировала Наталья Диденко.
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