Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге 19-20 февраля

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .



В субботу, 19 февраля, будет юго-западный и западный ветер, чьи порывы будут сильными и достигать 15-20 м/с. В течение 20 февраля он ослабеет.



В западных, северных областях и местами в Центре 19 февраля пройдет дождь, иногда - с мокрым снегом. Вечером он может добиться Харьковщины. В воскресенье, 20 февраля, осадки более вероятны на Западе, а на большинстве территории страны погода будет сухой. Однако дождь будет идти и в южной части Украины.



Температура воздуха днем 19-20 февраля будет составлять +4...+9°C, ночью следует ожидать мороза, а утром - гололедицы.



В Киеве 19 февраля синоптик обещает дождь, возможно, с мокрым снегом, а также ветер. Температура воздуха в ночь на 19 февраля составит до -2°C, а днем поднимется до +5...+7°C. Утром 19 февраля будет содержаться гололедица.



В течение 20 февраля в Киеве будет сухая погода. Ночью температура воздуха составит 0...+2°C, а днем около +6°C.

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