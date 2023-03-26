Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .

По ее словам, во вторник на западе, севере и большинстве центральных областей Украины ожидается резкое изменение погоды: похолодание, штормовой ветер и серьезные дожди с переходом в мокрый снег. Возможно временное образование снежного покрова. На востоке и юго-востоке 28 марта сохранится теплая погода, однако и там вскоре похолодает.

Пока 27 марта повсюду будет тепло. Максимальная температура воздуха составит +12…+18 градусов. Однако первые признаки прихода другой воздушной массы в понедельник проявятся в западных областях +8…+13 градусов. Дожди пройдут на востоке и в западных областях, где возможен переход дождя в мокрый снег. На севере, в центре, на востоке и юге без существенных осадков.

В Киеве понедельник будет теплым, до +14 градусов. Осадки маловероятны. 28 марта в столице также ожидается резкое изменение погоды - существенное похолодание, дождь с переходом в мокрый снег, сильный штормовой ветер.