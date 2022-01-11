Синоптик Наталья Диденко предупредила о порывистом ветре и морозах до -23°C
12 января в Украине усилятся морозы, а также будет удерживаться гололедица
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .
В ночь на 12 января в Украине температура воздуха упадет до -10...-18°C. Днем следует ожидать -7...-12°C, а на Севере - до -14°C.
Также синоптик предупреждает об гололеде на дорогах. Существенных осадков не прогнозируется.
С Севера будет задуваться порывистый ветер.
В Киеве в ночь на 12 января температура воздуха будет до -14°C, а днем - до -12°C. Также будут ветер и гололедица, однако сильные осадки Наталья Диденко не прогнозирует.
Ночью на 13 января морозы усилятся до -15...-20°C, а в северных и северо-восточных областях следует ожидать -20...-23°C.
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