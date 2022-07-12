Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Завтра атмосфера захотела немного нас попугать суевериями. Через 13 число. Посмотрите! 13 июля в Киеве, хотя и кратковременно, однако погода ожидается, мягко говоря, некомфортной. Близость циклона спровоцирует дожди. Юго-западный ветер усилится до штормовых порывов. Похолодает до +16+19 градусов. Но мы суевериям не поддаемся, только просьба к метеопатам уже сегодня как-то повлиять положительно на свою голову и сосуды", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в западных областях в среду ожидаются умеренные дожди, низкая температура воздуха в пределах +17+22 градусов. В Закарпатье будет теплее, до +23+25 градусов. На высокогорье Карпат очень холодно: ночью +3+7, днем +5+11 градусов.

В северных областях - завтра умеренные дожди, местами грозы, сильный ветер, +16+22 градуса.

В центральной части - сначала сухо, днем в среду дожди появятся в Винницкой области, а вечером осадки возможны по всему Центру, однако короткие и небольшие. В течение дня +20+24 градуса, в Днепре до +26 градусов, в Винницкой области +18+20 градусов.

В восточных областях завтра будет царить сухая солнечная погода, температура воздуха будет +25+28 градусов.

В южной части Украины большая часть суток 13 июля будет с сухой погодой, только вечером кратковременные дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях. Воздух прогреется до +25+28 градусов.

"Для тех, кто интересуется – завтра еще и ожидаются магнитные бури. Ближайшая синоптическая перспектива – уже в четверг дожди будут прекращаться, солнышко победит, температура воздуха вспомнит, что сейчас – середина лета, потеплеет", – пообещала Наталья Диденко.

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