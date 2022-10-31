Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.

По ее словам, в первый день ноября в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

"Ноябрь дебютирует в Украине сухой погодой и даже солнечным небом. Во вторник ветер стихнет, сильного не будет. Температура воздуха ночью ожидается низкой, от 2 мороза до 4 тепла, потому что - прояснение, а днем потеплеет до +9+13 градусов, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +6+11 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Она добавила, что самой теплой 1 ноября окажется западная часть Украины. В ближайшую ночь там предполагается +3+8 градусов, а в течение завтрашнего дня +14+19 градусов.

В Киеве 1 ноября осадки маловероятны, солнечно. Ночью около нуля, днем во вторник +9+11 градусов.

Похолодание в Украине ожидается в четверг, 3 ноября. Пройдут дожди, ночью будет +2+6 градусов, при прояснениях температура будет опускаться до нуля или незначительных минусов, а в дневные часы +7+13 градусов, с колебаниями.

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