Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных заморозках
В первые дни ноября в Украине ожидаются заморозки в ночные часы
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.
По ее словам, в первый день ноября в Украине ожидается сухая и солнечная погода.
"Ноябрь дебютирует в Украине сухой погодой и даже солнечным небом. Во вторник ветер стихнет, сильного не будет. Температура воздуха ночью ожидается низкой, от 2 мороза до 4 тепла, потому что - прояснение, а днем потеплеет до +9+13 градусов, на востоке и северо-востоке будет холоднее, +6+11 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Она добавила, что самой теплой 1 ноября окажется западная часть Украины. В ближайшую ночь там предполагается +3+8 градусов, а в течение завтрашнего дня +14+19 градусов.
В Киеве 1 ноября осадки маловероятны, солнечно. Ночью около нуля, днем во вторник +9+11 градусов.
Похолодание в Украине ожидается в четверг, 3 ноября. Пройдут дожди, ночью будет +2+6 градусов, при прояснениях температура будет опускаться до нуля или незначительных минусов, а в дневные часы +7+13 градусов, с колебаниями.
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