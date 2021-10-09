Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах
В воскресенье, 10 октября, в Украине местами ожидаются ночные морозы от -3 до -5 градусов
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.
По ее словам, воскресенье в Украине ожидается холодным, ночью от -3 до +6. Местами на западе и в центре страны до -3...-5 градусов.
Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 градусов, в южной части +12...+16 градусов.
Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/c.
В Киеве воскресенье обещает быть сухим. Ночью 0...+3 градуса, в окрестностях до 0...-2, завтра днем +9...+12 градусов.
Наталья Диденко добавила, что северный антициклон скоро от нас уйдет, а воздушная масса придет другая - с осадками.
"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе", - написала Наталья Диденко.
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