Синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

По ее словам, воскресенье в Украине ожидается холодным, ночью от -3 до +6. Местами на западе и в центре страны до -3...-5 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +9...+14 градусов, в южной части +12...+16 градусов.

Ветер восточного, северо-восточного направлений, умеренный, в Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/c.

В Киеве воскресенье обещает быть сухим. Ночью 0...+3 градуса, в окрестностях до 0...-2, завтра днем +9...+12 градусов.

Наталья Диденко добавила, что северный антициклон скоро от нас уйдет, а воздушная масса придет другая - с осадками.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 и 14 октября, на Покров. Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе", - написала Наталья Диденко.

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