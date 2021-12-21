Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозе и гололедице и спрогнозировала дальнейшее потепление

Об этом сообщила в Telegram синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



"Арктический воздух крепко зацепится за всю нашу территорию. Вместе с гололедицей", - отметила Диденко.



Днем 22 декабря температура составит -5...-12°C, в западных областях и южной части страны днем ожидается -1...-5°C.



Также синоптик предупредила о северо-западном ветре, который будет временами порывистым.



Значительных осадков 22 декабря в Украине не ожидается.



В Киеве в ночь на 22 декабря будет до -12°C, в окрестностях -14°C, днем - около -8°C. Существенных осадков в столице не ожидается, на дорогах будет гололедица.



С 24 декабря синоптик прогнозирует потепление.



"Морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, затем градусы поползут вверх, выходными - вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем", - рассказала Диденко.