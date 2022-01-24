Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозе до -17°C, снег и гололедицу

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



На Западе Украины в ночь на 24 января будет -12...-17°C, а днем - 0..-5°C.



В большинстве областей ночная температура воздуха составит -7...-13°C, а днем 25 января поднимется до -3...-8°C. На юге страны следует ожидать 0...-5°C.



Ночью 25 января снег выпадет преимущественно в южной и восточной частях страны. Днем снег и облачная погода накроет западные регионы. Ветер будет преимущественно западный, умеренный, иногда слабый.



В Киеве ночная температура будет колваться в пределах -10...-12°C, а дневная будет составлять -6...-8°C. Синоптик предупреждает об гололедице и ожидаемом снегом вечером 25 января.



В четверг, 26 января, Украину накроют потепление и оттепель. На Востоке Украины температура воздуха повысится 29-30 января.

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