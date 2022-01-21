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Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах, гололедице и снеге 22-23 января

21 января, 2022 пятница
15:48
Общество Наталья Диденко

На выходных 22-23 января в Украине будут снежная, морозная погода и гололедица

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

В сутки 21 января максимальная температура воздуха составит -1...-2°C, а 22 января -4...-5°C.

22-23 января снег выпадет в западных, северных областях Украины. В восточных и большинстве центральных регионов будет снег лишь местами, преимущественно будет прояснение. На юге в выходные будет преобладать сухая погода, лишь в Крыму возможны осадки.




Температура воздуха 22 января -1...-4°C, а 23 января снизится до -3...-8°C (в южной части страны будет теплее). В течение недели мороз будет усиливаться.

В Киев в ближайшее время придут морозы. 22 и 23 января выпадает снег.

Также синоптик предупреждает об гололеде.

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