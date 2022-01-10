Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -18 °C и гололедице
С 11 по 14 января во всех областях Украины ожидается сильное похолодание от -12 до -18 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Похолодание начнется со вторника, 11 января.
"Температура воздуха в течение дня вторника составит -2...-6°C, на Востоке от -3 до +2 °C, в южной части около нуля, в Крыму до +3...+5 °C", - написала госпожа Диденко.
Ожидается также северный порывистый ветер и осадки в некоторых областях - снег в Карпатах и на Востоке Украины. В других регионах осадков не предвидится.
Диденко предупреждает, что из-за похолодания будет гололедица.
В Киеве 11 января снег идти не будет, температура ночью достигнет -5 °C, а во вторник днем будет -4 °C.
"А в течение 12-14 января в ночные часы может врезать до -12... -17 °C", - написала синоптик.
Уже 14 января и в выходные 15-16 января в Украину придет очередное потепление, возможна оттепель.
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