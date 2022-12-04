Синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до 12 градусов
В понедельник, 5 декабря, в Украине температура воздуха опустится до 12 градусов мороза
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .
По ее словам, в ближайшую ночь на Востоке, Севере и в Центре Украины будет морозно.
Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6...-12 градусов. На Западе и Юге в ночные часы ожидается 0...-3 градуса (карта 1).
В понедельник днем максимальная температура воздуха будет -2...-5 градусов.
На Западе и Юге снова теплее: от -1 до +3.
Практически повсюду будет порывистый, до сильного, ветер. Направление – с юго-востока.
"Осадков пока не видно, завтра антициклон. А на Востоке Украины – даже звездная ночь и солнечный день, прояснение (карта 2). Лишь вечером в понедельник в западных областях может быть дождь", – написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве 5 декабря ожидается сухая холодная ветреная погода. Ночью -6...-9 градусов, днем -2...-4 градуса. Гололедица.
"Потепление там, где особенно холодно (Восток, Север, Центр Украины), придет с середины следующей недели. С осадками и кашей на дорогах, но все же без въедливых морозов", - спрогнозировала Наталья Диденко.
Карта 1
Карта 2
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное