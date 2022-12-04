Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .

По ее словам, в ближайшую ночь на Востоке, Севере и в Центре Украины будет морозно.

Минимальная температура воздуха будет опускаться до -6...-12 градусов. На Западе и Юге в ночные часы ожидается 0...-3 градуса (карта 1).

В понедельник днем максимальная температура воздуха будет -2...-5 градусов.

На Западе и Юге снова теплее: от -1 до +3.

Практически повсюду будет порывистый, до сильного, ветер. Направление – с юго-востока.

"Осадков пока не видно, завтра антициклон. А на Востоке Украины – даже звездная ночь и солнечный день, прояснение (карта 2). Лишь вечером в понедельник в западных областях может быть дождь", – написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Киеве 5 декабря ожидается сухая холодная ветреная погода. Ночью -6...-9 градусов, днем -2...-4 градуса. Гололедица.

"Потепление там, где особенно холодно (Восток, Север, Центр Украины), придет с середины следующей недели. С осадками и кашей на дорогах, но все же без въедливых морозов", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Карта 1

Карта 2

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