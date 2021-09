Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, заморозках и тумане 22 сентября

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Завтра приходит к нам астрономическая осень. 22 сентября - день осеннего равноденствия.

Завтра в дневные часы ожидается + 6 ° C ... + 12 ° C, лишь на юге, Донецкой и Луганской чуть выше, + 10 ° C ... + 14 ° C.

Ночью еще холоднее, + 1 ° C ... + 6 ° C.

При прояснениях возможные заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатье).

"Но при прояснении. Если будет плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается", - сообщила Диденко.

В Карпатах уже ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег.

В среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории Украины также будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, или туманы.

В Киеве 22 сентября будет снова облачно, сыро, дождь ,. Холодная погода продлится, днем +7 ° C ... + 9 ° C.

Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующую неделю еще порадует и солнышком и высокими градусами.





