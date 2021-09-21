Синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге, заморозках и тумане 22 сентября
В Украине 22 сентября удержится холодная погода, в некоторых регионах даже будут заморозки и снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Завтра приходит к нам астрономическая осень. 22 сентября - день осеннего равноденствия.
Завтра в дневные часы ожидается + 6 ° C ... + 12 ° C, лишь на юге, Донецкой и Луганской чуть выше, + 10 ° C ... + 14 ° C.
Ночью еще холоднее, + 1 ° C ... + 6 ° C.
При прояснениях возможные заморозки на почве (кроме Юга, Востока и Закарпатье).
"Но при прояснении. Если будет плотная облачность, то вероятность заморозков существенно уменьшается", - сообщила Диденко.
В Карпатах уже ниже нуля и будет. И именно из-за такой низкой температуры воздуха в Карпатах ожидается мокрый снег.
В среду умеренные дожди пройдут в западных областях (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории Украины также будет повышенная влажность воздуха, или небольшой периодический дождь, или туманы.
В Киеве 22 сентября будет снова облачно, сыро, дождь ,. Холодная погода продлится, днем +7 ° C ... + 9 ° C.
Потеплеет в Украине ближе к выходным и следующую неделю еще порадует и солнышком и высокими градусами.
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