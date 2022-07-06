Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, жара, царившая по всей Украине, постепенно отступает, и уже сегодня в западных областях иногда наблюдается температура +16+19 градусов.

"7 июля жара будет отступать и дальше - не только в западных, но и в северных и значительной части центральных областей дышать уже будет можно полной грудью при температуре воздуха +22+28 градусов", - пообещала Наталья Диденко.

Она добавила, что Восток, Юг Украины и Днепропетровщина все еще будут принадлежать жаркой погоде +30+35 градусов. Дожди с грозами в четверг более возможны в северных, местами центральных областях, в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории – сухая жаркая погода.

"Правда, осадки будут крайне неравномерными - где-то несется изрядно, где-то прошелестит несколькими каплями. Но все же температурные контрасты в зоне атмосферного фронта значительны - от +16 до +34 градусов, поэтому при грозах возможны сильные ливни, град и порывы. Будьте осторожны!" – предупредила Наталья Диденко.

В Киеве ожидается комфортная температура воздуха. Жара на Ивана ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой ожидается в столице в ближайшую ночь и завтра утром. Днем в четверг вероятность ливней меньше.

В дальнейшем температурный фон во многих областях Украины предусматривается милосердным, комфортным, на Юге и Востоке ослабление жары возможно с 10-11 июля. приоритеты облачности, метеорологических явлений и наших защитников", - призвала Наталья Диденко.



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