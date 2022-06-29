Синоптик Наталья Диденко предупредила о ливнях, граде и шквалах
В четверг, 30 июня, в большинстве областей Украины ослабевает жара и ожидаются ливни с грозами, град и шквалы
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
По ее словам, 30 июня сильная жара будет наблюдаться в западных областях Украины, где ожидается 30+35 градусов. В восточных областях воздух обещает быть гораздо свежее, в течение дня +23+27 градусов. В большинстве областей Украины в четверг жара наконец-то ослабнет, до +25+30 градусов.
"Из-за значительных температурных контрастов, от +35 до +25 градусов, и из-за деятельности атмосферных фронтов в большинстве областей Украины ожидаются местами - ливни, грозы, при грозах возможны локально град, шквалы и даже мелкомасштабные смерчи", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве 30 июня ожидается ослабление жары. Температура воздуха в течение дня будет колебаться около +28, +29 градусов. Дождь с грозой – возможен, однако сильных ливней не предполагается.
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