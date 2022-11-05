Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

По ее словам, воскресенье в Украине ожидается холоднее предыдущих дней.

"Ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем +4...+9 градусов. Более теплый воздух зависнет еще на юге и западе Украины, +9...+14 градусов, в Крыму до +16 градусов. Дожди пройдут в западных областях, Винницкой, Житомирской, вечером дойдут до Киевщины. На остальной территории Украины - без осадков", - написала Наталья Диденко.

В Киеве завтра холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха +7...+9 градусов.

"На следующей неделе погода существенно не изменится, даже немного потеплеет" – пообещала Наталья Диденко.

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