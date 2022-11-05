Синоптик Наталья Диденко предупредила о холодной и сырой погоде
В воскресенье, 6 ноября, во многих областях Украины ожидается холодная и сырая погода
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
По ее словам, воскресенье в Украине ожидается холоднее предыдущих дней.
"Ночью от 3 мороза до 4 тепла, днем +4...+9 градусов. Более теплый воздух зависнет еще на юге и западе Украины, +9...+14 градусов, в Крыму до +16 градусов. Дожди пройдут в западных областях, Винницкой, Житомирской, вечером дойдут до Киевщины. На остальной территории Украины - без осадков", - написала Наталья Диденко.
В Киеве завтра холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха +7...+9 градусов.
"На следующей неделе погода существенно не изменится, даже немного потеплеет" – пообещала Наталья Диденко.
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