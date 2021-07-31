Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах в первый день августа
В воскресенье, 1 августа, в западных и центральных областях Украины ожидаются грозовые дожди
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам 1 августа атмосферный фронт циклона Гвидо затронет грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть. Однако, на остальной территории Украины будет господствовать жара.
Температура воздуха в течение дня составит + 29 + 32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет более свежим на несколько градусов, + 26 + 30 градусов.
"В Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. Кратковременный дождь, гроза - ожидается. Более вероятный и серьезный - завтра вечером", - написала Наталья Диденко.
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