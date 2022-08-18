Синоптик Наталья Диденко предупредила о грозах, дождях и жаре 19 августа
Украинцам в течение 19 августа следует ожидать кратковременных дождей с грозами и жару до +32 °C
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .
Солнечная погода будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Осадков синоптик не прогнозирует. Кратковременные дожди пройдут в восточной части, на Юге Украины и в Днепре с районами.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...28 °C. На Востоке и Юге она достигнет +27...32 °C. В Киеве ожидается сухая погода и +27 °C.
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