Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграме .

Солнечная погода будет в западных, северных областях и в значительной степени в центральных. Осадков синоптик не прогнозирует. Кратковременные дожди пройдут в восточной части, на Юге Украины и в Днепре с районами.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +25...28 °C. На Востоке и Юге она достигнет +27...32 °C. В Киеве ожидается сухая погода и +27 °C.

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