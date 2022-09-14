Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

Небольшие и умеренные дожди накроют большинство областей Украины, только в южной части будет преобладать сухая и солнечная погода. Также синоптик предупреждает о туманах.

В течение 15 сентября на Юге Украины следует ожидать +22...+26 °C, на Востоке и в Черновицкой области - +18...+23 °C. На остальной территории страны будет +15...+19°C.

В Киеве будет облачная, влажная погода, а также дождь. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +16 °C.

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