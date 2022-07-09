Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

"Воскресенье в Украине будет с атмосферными фронтами и, соответственно, дождями.

Дожди будут сопровождаться грозами, а при грозах возможны град и сильный ветер. В дневные часы полоса от Житомирщины, Киевщины, через Винницкую область до Одесской - малейшая вероятность дождей, больше солнца", - отметила она.

Также 19 июля следует ожидать северо-западного умеренного или порывистого ветра.

На Западе Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +18...+23°C, в Карпатах +9...+15°C. На Востоке и Приазовье будет +26...+31°C. В Луганской и Запорожье температура воздуха достигнет +33°C. На остальной территории Украины будет +22...+28°C.

В Киеве Наталья Диденко прогнозирует местами небольшой дождь, возможна гроза. В ночь на 10 июля температура воздуха будет +14...+15°C, а днем потеплеет до +23...+25°C.

По словам синоптика, в ближайшее время в Украине будет преобладать нежаркая погода, в частности, на Востоке и Юге. Однако во второй половине следующей недели температура воздуха снова поднимется.

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