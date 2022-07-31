Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме .

В ночь на 1 августа кратковременные дожди будут идти на Западе Украины, кроме Львовщины, и кое-где - на Юге и в центре. На Севере, Востоке, Черкасской и Полтавской области погода будет сухой. Утром и днем 1 августа кратковременные дожди, местами с грозами накроют центральные области, южную часть страны, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. На севере, северо-востоке и значительной части Запада Украины осадков не будет. Вечером 1 августа в западных областях будут прояснения и сухая погода, а на остальной территории Украины будут преобладать дожди и грозы.

Температура воздуха в стране будет колебаться в пределах +26...+32°C, на Юге и Юго-востоке достигнет +34°C. На Житомирщине и Винницкой области она составит +22...+26 °C. В западных областях следует ожидать +18...+22 °C, а в Карпатах кое-где +12...+17 °C.

В Киеве 1 августа будет жарко до +30 °C. В течение большей части суток погода будет сухой, а вечером будут идти кратковременные дожди с грозами.

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