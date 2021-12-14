Синоптик Наталья Диденко предупредила о дожде и мокром снеге и рассказала, когда в Украине ждать морозы до -18°C
15 декабря Украину накроют порывистый ветер и осадки, а со следующей недели начнется похолодание
Об этом сообщает Наталья Диденко .
В течение суток 15 декабря на всей территории Украины температура воздуха будет составлять -2...+2°C. Ночью с 14 по 15 декабря лишь на Западе будет мороз -4...-10°C.
В Карпатах и в некоторых окологорных областях следует ожидать снега. На юге, кроме Запорожья, а также в Харьковской области и кое-где в Центре будут дождь и мокрый снег.
В Донецкой области и южной части Украины синоптик обещает порывистый ветер, периодически достигающий штормовых порывов.
В Киеве 15 декабря будет сыро, сильных осадков не ожидается. Температура воздуха будет держать около 0°C.
С 21-23 декабря в Украину придет похолодание - -12...-18°C ночью и -5...-10°C днем. В Киеве ночная температура составит -8...-14°C, а дневная -3...-7°C. Холодную погоду Наталья Диденко прогнозирует на середину недели.
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