Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращаются морозы

Об этом синоптик Епресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, понедельник будет в Украине морозным - в ближайшую ночь ожидается -7...-14 градусов, завтра днем -4...-8 градусов.

"На дорогах гололедица будет толкаться и пихаться. Давайте ей сдачи нескользкой удобной обувью! Снег 24 января будет выпадать на Востоке, в Центре и на Юге Украины. Север и Запад - без существенных осадков, разве что в Карпатах что-нибудь посыплет временами.



В Киеве понедельник пощиплет за нос и щеки, днем до -5...-7 градусов. Одевайтесь тепло", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что потепление придет в Украину со второй половины недели, начиная с западных и северных областей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb