Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращаются морозы
В ночь на понедельник, 24 января, в Украине ожидается -7...-14 градусов мороза
Об этом синоптик Епресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, понедельник будет в Украине морозным - в ближайшую ночь ожидается -7...-14 градусов, завтра днем -4...-8 градусов.
"На дорогах гололедица будет толкаться и пихаться. Давайте ей сдачи нескользкой удобной обувью! Снег 24 января будет выпадать на Востоке, в Центре и на Юге Украины. Север и Запад - без существенных осадков, разве что в Карпатах что-нибудь посыплет временами.
В Киеве понедельник пощиплет за нос и щеки, днем до -5...-7 градусов. Одевайтесь тепло", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что потепление придет в Украину со второй половины недели, начиная с западных и северных областей.
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