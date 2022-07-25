Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, жара вернется во вторник в западные области Украины. Там 26 июля ожидается в течение дня +29....32 градуса, жарче всего будет на Закарпатье, +32...35 градусов. Жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях, +29...32 градуса.

В то же время в большинстве областей Украины будет преобладать комфортная летняя температура воздуха.+25...29 градусов. Чуть свежее будет в Харьковской и Сумской областях +22...26 градусов.

Дожди с грозами пройдут во вторник в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже вечером придут на Львовщину, Волынь, Ривненщину, Ивано-Франковскую, Черновицкую области и на Закарпатье.

В Киеве 26 июля синоптическая ситуация – почти идеальная. Светит солнце, осадков не будет, ветер северного направления небольшой или умеренный, максимально прогреется воздух до +26...27 градусов.

"На неделе жара будет преобладать в южной части, что логично для этого сезона, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко. Дожди будем ловить вместе - в зависимости от атмосферных колебаний", - подытожила Наталья Диденко.

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