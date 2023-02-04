Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, 5 февраля Украина будет принадлежать приграничной области циклонов и антициклонов, поэтому погода будет неоднородной.

"Где-то будет выпадать снег, преимущественно небольшой, в западных областях до умеренного.

В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков. Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, до сильных порывов", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в ближайшую ночь ожидается -6...-12 градусов, завтра днем -2...-5 градусов.

В Киеве 5 февраля пройдет снег, в основном небольшой. На дорогах гололедица. Ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.

"На неделе будет морозно, но без преувеличения. Зима – элегантна", - подытожила Наталья Диденко.