Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идут морозы до 12 градусов
В ночь на 5 февраля в Украине ожидаются морозы, когда температура воздуха опустится ниже минус 12 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, 5 февраля Украина будет принадлежать приграничной области циклонов и антициклонов, поэтому погода будет неоднородной.
"Где-то будет выпадать снег, преимущественно небольшой, в западных областях до умеренного.
В центральных областях, на юго-востоке без существенных осадков. Ветер в Украине северного и северо-восточного направлений умеренный, из-за противостояния атмосферных антиподов может быть порывистым, до сильных порывов", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в ближайшую ночь ожидается -6...-12 градусов, завтра днем -2...-5 градусов.
В Киеве 5 февраля пройдет снег, в основном небольшой. На дорогах гололедица. Ночью -5...-7 градусов, днем -2...-4 градуса.
"На неделе будет морозно, но без преувеличения. Зима – элегантна", - подытожила Наталья Диденко.
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