Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание
Во второй половине следующей недели в Украину на смену летней погоде придет похолодание
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в понедельник, 13 сентября, в Украине еще будет тепло. Температура воздуха в большинстве областей в течение дня составит + 20 + 27 градусов.
"Очень бы советовала завтра побольше собрать теплого воздуха, потому что, например, со вторника на Западе и Севере станет свежее. А забегая вперед, скажу, что конец недели, следующие выходные, станут в Украине явно холоднее", - написала Наталья Диденко
Она добавила, что завтра на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включая Винницкую область. Однако остальная территория - Восток, Юг и большинство центральной части Украины еще будет принадлежать сухой воздушной массе.
В Киеве понедельник будет теплым, до + 23 + 26 градусов. Дождь - вероятный, но скорее во второй половине дня или уже вечер.
Конец недели в Киеве будет уже холодным, температура воздуха в течение пятницы-воскресенья не будет превышать + 15 + 18 градусов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное