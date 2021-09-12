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Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет похолодание

12 сентября, 2021 воскресенье
18:05
Общество погода

Во второй половине следующей недели в Украину на смену летней погоде придет похолодание

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в понедельник, 13 сентября, в Украине еще будет тепло. Температура воздуха в большинстве областей в течение дня составит + 20 + 27 градусов.

"Очень бы советовала завтра побольше собрать теплого воздуха, потому что, например, со вторника на Западе и Севере станет свежее. А забегая вперед, скажу, что конец недели, следующие выходные, станут в Украине явно холоднее", - написала Наталья Диденко

Она добавила, что завтра на территорию Украины прорвется атмосферный фронт, который принесет небольшие и умеренные дожди в западные и северные области Украины, включая Винницкую область. Однако остальная территория - Восток, Юг и большинство центральной части Украины еще будет принадлежать сухой воздушной массе.

В Киеве понедельник будет теплым, до + 23 + 26 градусов. Дождь - вероятный, но скорее во второй половине дня или уже вечер.

Конец недели в Киеве будет уже холодным, температура воздуха в течение пятницы-воскресенья не будет превышать + 15 + 18 градусов.

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