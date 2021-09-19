Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет первый настоящий холод

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Михайлово чудо сегодня, день " начальника " всех наших ангелов. Берегите их хорошими чувствами и действиями, грейте и защищайте, чтобы не только они. Потому что завтра уже первый настоящий холод заходит в Украину. Циклон постепенно отступает, за ним будет втягиваться северными и северо-западными ветрами холодный воздух ", - написала Наталья Диденко.

20 сентября в большинстве областей Украины днем ожидается +7...+13 градусов.

На востоке, юге, в Днепре с районами +14...+19 градусов, местами до +20 градусов.

Дожди завтра будут преимущественно незначительные, а в большинстве центральных областей, на западе и на юге дожди прекратятся.

В Киеве понедельник встретит облаками, небольшими дождями, вечером порывистым ветром. Днем ожидается +10...+12 градусов.

Потеплеет в Украине ближе к следующим выходным.

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