Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса

30 января, 2023 понедельник
12:39
Общество

В Украине в конце января сохранится умеренно прохладная погода, а с 4 февраля ожидается понижение температуры

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .

"Январь завершается в Украине более ясными проявлениями зимней погоды. Уже идет снег на западе Украины, к вечеру продвинется дальше, в северные области. Завтра, 31 января, атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.

Это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями", - написала Наталья Диденко.

Она объяснила, что выделить какой-то конкретный район с продолжительным снегом или совсем без осадков – маловероятно. Однако 31 января везде будет преобладать влажная погода. Ветер юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с. Температура воздуха остается в нынешних пределах, в течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

"В Киеве январь завершит свое пребывание снежком, гололедицей, ночным незначительным морозом и дневным +1+3 градуса. Январь завершается, однако зима еще никуда не идет. Еще будут и снег, и морозы. После 4 февраля в Украину будет постепенно заходить более холодная воздушная масса ", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

прогноз погоды
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
Читайте также:
путін
29 января, 2023 воскресенье
На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, – грузинский эксперт
Автор Антин Борковский
29 января, 2023 воскресенье
Путин уже не знает, что делать, он не может объяснить россиянам конечную цель, - Фейгин
30 января, 2023 понедельник
Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.88
    Покупка 39.88
    Продажа 40.56
  • EUR
    Покупка 42.54
    Продажа 43.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 января
13:43
Обновлено
Число пострадавших в результате обстрелов РФ Херсона 29 января возросло до 13
13:14
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
13:14
Эксклюзив
Высокий уровень подготовки экипажей может увеличить эффективность западных танков до 30%, – эксперт Центра Разумкова
12:56
Россияне обстреляли Волчанск на Харьковщине: есть погибший и раненый
12:55
МОК хочет выставить под белым флагом на Олимпиаде-2024 убийц и насильников, - Кулеба
12:47
Минобороны заключило 16 госконтрактов с украинскими производителями дронов, - Резников
12:45
Верховный Суд оставил в силе приговор террористке "ДНР" Багире - 13 лет за решеткой
12:43
Главнокомандующий ВС Литвы рассказал, что может остановить подготовку России к новому наступлению на Украину
12:21
Россияне тормозят инспекцию кораблей с украинским зерном: 117 судов ожидают в очереди
12:21
Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
12:13
В РФ разрабатывают обновленный школьный учебник по истории: включат раздел о войне против Украины
12:01
OPINION
Токсическое гопничество. Почему Орбан копирует Путина
12:00
МОК предлагает РФ трибуну для рекламы геноцида и поощряет убийства, - Подоляк об участии россиян в Олимпиаде-2024
11:59
Эксклюзив
Ситуация на границе с Беларусью контролируемая, перемещение техники и вражеских войск не отмечается, - пресс-секретарь ГПСУ
11:45
Украинцы в Кракове могут оформить документы еще в одном центре обслуживания
11:33
Первая ракетка Украины обновила личный рекорд в мировом рейтинге
11:32
В Украине вырос уровень потребления электроэнергии, однако аварийные отключения пока не применяют, - Укрэнерго
11:25
коррупция
Послы G7 и ЕС ожидают утверждения Украиной антикоррупционной программы
11:23
Захватчики готовят в Мариуполе подразделения для атак на Угледар, - Андрющенко
11:09
Будут судить чеченского командира, который взял в заложники и допрашивал несовершеннолетнего парня в Киевской области
10:48
Буданов рассказал, какими видят отношения Украины с РФ после войны
10:45
В Черном море маневрируют 3 вражеских ракетоносителя с 20 "калибрами"
10:38
Эксклюзив
Китай ядерное оружие
Китай принял решение об увеличении своего ядерного компонента в три раза, - эксперт-международник Пойта
10:37
Эксклюзив
Враг подтягивает живую, технически необеспеченную силу, на Юг, - Гуменюк
10:19
Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2023 по биатлону
10:18
Курс валют на 30 января: стоимость доллара, евро, злотого
10:03
OPINION
Мазепа, Петлюра, Бандера... Дело не в персоналиях
09:58
Эксклюзив
На Сватовском направлении ВСУ занимают выгодные позиции для развития контрнаступления, – командир бригады ТрО Федоренко
09:54
Эрдоган анонсировал решение о разрешении вступления в НАТО, которое шокирует Швецию
09:50
Собирал информацию о местах базирования ВСУ и корректировал ракетные удары по Харькову: суд отправил под стражу вражеского агента
09:44
Шмигаль: Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет
09:29
Британская разведка оценила вероятность новой волны мобилизации в РФ
09:26
"Евросолидарность" инициирует уменьшение расходов для предпринимателей на генераторы и горючее – законопроект
09:20
"Мы никогда больше не будем унижены": министр обороны Британии вспомнил, что сказал Герасимов перед вторжением в Украину
08:45
В результате вражеских обстрелов в Купянске на Харьковщине ранен мужчина
08:44
ISW: Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности ВСУ проводить контрнаступление
08:33
Эксклюзив
Герои Украины. Дмитрий Париж: У меня все ребята вернулись живы и здоровы
08:30
За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов, четыре танка и три бронемашины
08:20
В Донецкой области враг убил на линии столкновения местного жителя, еще одного ранил в Часовом Яру
08:05
OPINION
Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV