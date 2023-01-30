Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодная воздушная масса
В Украине в конце января сохранится умеренно прохладная погода, а с 4 февраля ожидается понижение температуры
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram .
"Январь завершается в Украине более ясными проявлениями зимней погоды. Уже идет снег на западе Украины, к вечеру продвинется дальше, в северные области. Завтра, 31 января, атмосферные фронты обусловят периодические осадки в виде снега и мокрого снега практически повсюду в Украине.
Это не означает круглосуточный снег и снежные сугробы, так как осадки предполагаются периодически, будут чередоваться с объяснениями", - написала Наталья Диденко.
Она объяснила, что выделить какой-то конкретный район с продолжительным снегом или совсем без осадков – маловероятно. Однако 31 января везде будет преобладать влажная погода. Ветер юго-западный и западный, умеренный, в западных областях и на севере возможны порывы до 14-18 м/с. Температура воздуха остается в нынешних пределах, в течение дня от 2 мороза до 3 тепла.
"В Киеве январь завершит свое пребывание снежком, гололедицей, ночным незначительным морозом и дневным +1+3 градуса. Январь завершается, однако зима еще никуда не идет. Еще будут и снег, и морозы. После 4 февраля в Украину будет постепенно заходить более холодная воздушная масса ", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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