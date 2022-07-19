Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, самые горячие синоптические события разворачиваются сейчас в Западной Европе.

"Сегодня, 19 июля, в Париже, вероятно, до +40 градусов. Завтра, 20 июля, основной ареал жары переместится на Германию, охватит значительную часть Центральной Европы. Южная Европа, традиционно, также будет очень раскаленной", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что жаркий воздух в среду немного дышит и на нас.

"Не такой даже жгучий, но до +30 градусов вероятно 20 июля в западных областях Украины, кроме Волыни и Ровенщины, где воздух ожидается немного свежее, и на юго-западе", - спрогнозировала Наталья Диденко.

Она пообещала, что в северных областях будет комфортно +20+26 градусов. В восточных, центральных областях и на Юге Украины предполагается +25+29 градусов. Большая часть Украины будет принадлежать завтра сухому воздуху, будет много солнца. Однако на Черниговщине, Сумщине, а вечером в среду еще и Харьковщине и Полтавщине хвост атмосферного фронта несется периодическими грозовыми дождями.

В Киеве 20 июля станет теплее, ожидается днем до +24, +25 градусов.

"Какой-то серьезный дождь в столице завтра - вряд ли, разве что какую-нибудь влагу забросит от Черниговщины", - подытожила Наталья Диденко.

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