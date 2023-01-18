Синоптик Наталья Диденко предупредила, что на смену теплой погоде идет похолодание
19 января в Украине ожидается теплая погода, на смену которой в конце недели придет похолодание
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .
По ее словам, 19 января в большинстве областей Украины сохранится очень теплая, ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха будет +7+12 градусов, в южной части +12+18 градусов.
В западных областях начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3+6 градусов. В Киеве ожидается теплая до +8+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.
"Тернопольщина, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее. Дождь с переходом в мокрый снег ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки завтра маловероятны.
Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 м за сек", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что с субботы 21 января похолодание охватит большую часть территории Украины.
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