Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

По ее словам, 19 января в большинстве областей Украины сохранится очень теплая, ветреная погода. В течение дня на Крещение температура воздуха будет +7+12 градусов, в южной части +12+18 градусов.

В западных областях начнется похолодание, там столбики термометров будут показывать +3+6 градусов. В Киеве ожидается теплая до +8+10 градусов, ветреная погода. Существенных осадков не предполагается.

"Тернопольщина, Хмельницкая и Черновицкая область еще будут теплее. Дождь с переходом в мокрый снег ожидается в западной части Украины. На остальной территории осадки завтра маловероятны.

Ветер еще остается порывистым, иногда со штормовыми порывами до 15-22 м за сек", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что с субботы 21 января похолодание охватит большую часть территории Украины.

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