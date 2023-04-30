Синоптик Наталья Диденко предупредила, что май начнется заморозками
В понедельник, 1 мая, в западных и северных областях Украины и Винницкой области ожидаются заморозки
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
"Май начинается в Украине заморозками! В ближайшую ночь заморозки ожидаются в западных областях и в северной части. Дойдут до Винницкой области, а вот северную Сумщину могут разве что попугать — здесь меньшая вероятность", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что на остальной территории Украины ночью +3…+8 градусов, днем +11…+15 градусов, в Закарпатье и Одесской области +15…+20 градусов. 1 мая дожди пройдут на Левобережье Украины, на остальной территории сухо. Ветер будет северным направлениям, порывистый, некомфортный.
В Киеве 1 мая ночью около +3+5 градусов, местами заморозки, днем около +14°C. Без дождя, солнечно, но ветрено.
"Самые теплые дни - вторник, среда, планируйте что-то хорошее. 4-5 мая на севере и западе ожидается похолодание. В следующие выходные будет холодно, однако на востоке и юге - удержится теплая погода, до +15+20 градусов", - спрогнозировала Наталья Диденко. .
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