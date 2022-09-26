Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

"Лето, почти лето, придет завтра в Украину. В южной части 27 сентября ожидается +20...+26 градусов. В восточных областях +18...+21 градус. В центральных областях предполагается +15...+20 градусов. В северных и западных областях воздух будет свежее, +12...+16 градусов", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины. В Киеве ожидается дождь и холодная погода с максимальной температурой воздуха +13...+14 градусов.

"В дальнейшем будет теплее, в общей сложности неделя отметится комфортной температурой воздуха и даже можно надеяться на солнечные прояснения среди локальных дождей и красивое небо с невероятно красивыми облаками и радугами", - пообещала Наталья Диденко.

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