Синоптик Наталья Диденко пообещала украинцам почти летнюю погоду
Во вторник, 27 сентября, в большинстве областей Украины ожидается теплая, но дождливая погода
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
"Лето, почти лето, придет завтра в Украину. В южной части 27 сентября ожидается +20...+26 градусов. В восточных областях +18...+21 градус. В центральных областях предполагается +15...+20 градусов. В северных и западных областях воздух будет свежее, +12...+16 градусов", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины. В Киеве ожидается дождь и холодная погода с максимальной температурой воздуха +13...+14 градусов.
"В дальнейшем будет теплее, в общей сложности неделя отметится комфортной температурой воздуха и даже можно надеяться на солнечные прояснения среди локальных дождей и красивое небо с невероятно красивыми облаками и радугами", - пообещала Наталья Диденко.
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