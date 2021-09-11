Синоптик Наталья Диденко пообещала теплую и солнечную погоду в воскресенье

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в большинстве областей течение 12 сентября ожидается температура +20...+26 градусов.

"Воскресенье завтрашнее еще подарит украинцам синоптическое удовольствие. Солнце в Украине - всем по потребности. Немного могут набежать облака на южную часть и в Закарпатье, даже вероятны локальные дожди в этих локациях.

Но в целом - все равно солнце, синее небо и белые облака будут главными в это воскресенье. Ну, и чернобрывцы, астры, конечно", - написала Наталья Диденко.

В Киеве воскресенье также будет теплым, солнечным. Максимальная температура воздуха 12-го сентября - +24...+26 градусов.

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