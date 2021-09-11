Синоптик Наталья Диденко пообещала теплую и солнечную погоду в воскресенье
В воскресенье, 12 сентября, в большинстве областей Украины ожидается теплая и солнечная погода
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
По ее словам, в большинстве областей течение 12 сентября ожидается температура +20...+26 градусов.
"Воскресенье завтрашнее еще подарит украинцам синоптическое удовольствие. Солнце в Украине - всем по потребности. Немного могут набежать облака на южную часть и в Закарпатье, даже вероятны локальные дожди в этих локациях.
Но в целом - все равно солнце, синее небо и белые облака будут главными в это воскресенье. Ну, и чернобрывцы, астры, конечно", - написала Наталья Диденко.
В Киеве воскресенье также будет теплым, солнечным. Максимальная температура воздуха 12-го сентября - +24...+26 градусов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное