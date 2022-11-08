Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

По ее словам, с завтрашнего дня по всей Украине потеплеет. Южный антициклон обеспечит сухую, часто даже солнечную погоду в большинстве областей - дождей в среду не будет, ожидаются только туманы.

9 ноября температура воздуха будет составлять +10+14 градусов, чуть ниже в восточных областях, +7+10 градусов. В Киеве 9 ноября ожидается потепление до +13 градусов без дождя.

"Теплая погода продлится, а со следующей недели придет логическое ноябрьское похолодание. Еще есть время подумать и придумать, как лучше утеплить себя и дома любыми мудрыми безопасными источниками - от страшных брюк с начесом или более модных флисовых до каких-то легендарных генераторов, на которые сбрасываются, читаю в соцсетях, владельцы многоквартирных домов

Чем больше облачности, чем меньше сейчас световых дней – тем ближе к 21 декабря, когда день начнет немного двигаться в сторону увеличения. А пока в Украине устраиваются теплые ноябрьские дни. Воспользуйтесь", - написала Наталья Диденко.

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