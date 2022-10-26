Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко написала в telegram.

"В четверг в Украине – осень, если кто забыл и жалуется то на дождь, то на облака, то на +12 градусов. Да, эти замечательные +12 и даже +14, и даже на юге +17 градусов будут еще и завтра, 27 октября. И дожди вероятны - правда, местами, преимущественно небольшие, порой как туман или просто с темно-перламутровой низкой облачностью", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в западных областях дождей вообще завтра не будет – лишь переменная облачность с солнечными прояснениями и порывистый северо-западный ветер.

В Киеве в четверг температура воздуха будет +12 градусов, по ощущениям будет немного холоднее, из-за ветра. Ожидается влажный, с небольшим дождем день.

"В дальнейшем погода в Украине по спокойному сценарию - сыро, туманы, все больше желто-рыжей палитры на земле и тротуарах, не холодно", - пообещала Наталья Диденко.

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