Синоптик Наталья Диденко пообещала много солнца и сухой погоды

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Кому солнца, красивого желтеющего листья, возможности нагуляться без дождя, доделать крышу или лестницу, вытряхнуть ковры, особенно геройским людям помыть окна, набыться перед зимой на даче, выгулять белые пальто (в прямом смысле), светлую обувь, темные очки, позаметать хозяйственные хвосты, распугать белок и птиц в лесу, - таким людям эта неделя очень зайдет ", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, с понедельника до следующих выходных - с 27 сентября по 3 октября - в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды, осадков не предвидится.

Единственное небольшое исключение: в понедельник и вторник на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, части Черниговщины и Луганщины вероятен небольшой дождь.

"Потом будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды", - пообещала Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня максимально предполагается в пределах +13... + 18 градусов. Теплее всего будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, +18... +22 градуса.

Ночи ожидается холодными, +4... +9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.

Киевлянам в понедельник и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночи предвидятся холодными, +3... +6 градусов, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +13... +15 градусов.

"Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать - будет радовать красивая солнечная сухая погода", - добавила Наталья Диденко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb