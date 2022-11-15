Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram .

"Итак, этот день пришел. Ноябрь наконец-то решил предоставить свою сезонную площадку для встречи на высоком уровне влажного атмосферного фронта и холодной воздушной массы. А сочетание влажности и холодного воздуха переводит дождь в мокрый снег, что логично и понятно", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, 16 ноября на севере и северо-востоке Украины есть вероятность мокрого снега. В целом будет преобладать дождь, однако при приближении температуры воздуха к более низким градусам вероятна "зимняя фаза осадков".

Осадки пройдут в западных областях Украины, в северных, во второй половине центральной части, в Харьковской и Одесской областях. В Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду - без существенных осадков.

В Киеве 16 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой около +5 градусов. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.

"В дальнейшем температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше минусов", - предупредила Наталья Диденко.

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