Синоптик Наталья Диденко пообещала комфортную погоду в первый день осени
В четверг, 1 сентября, в Украине ожидается теплая без осадков погода с температурой +18+25 градусов
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .
По ее словам, 1 сентября практически повсеместно в Украине предполагается комфортная погода, температура воздуха составит +18+25 градусов.
"Даже на юге и востоке жара уйдет прочь, уступая свежему воздуху, +25+28 градусов.
Дожди в четверг в Украине маловероятны, разве что на юге возможны какие-то небольшие локальные влажные ячейки", - написала Наталья Диденко.
Она добавила, что в Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, максимальная температура воздуха в столице ожидается в +20+22 градуса.
Кроме того, Наталья Диденко предупредила, что в первые дни сентября станут прохладными ночи.
"Характерный признак юной осени - прохладные или холодные ночи. В ближайшее время ожидается ночью +8+14 градусов, на западе местами даже +5+9 градусов, а в Карпатах еще ниже", - отметила Наталья Диденко.
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