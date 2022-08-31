Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook .

По ее словам, 1 сентября практически повсеместно в Украине предполагается комфортная погода, температура воздуха составит +18+25 градусов.

"Даже на юге и востоке жара уйдет прочь, уступая свежему воздуху, +25+28 градусов.

Дожди в четверг в Украине маловероятны, разве что на юге возможны какие-то небольшие локальные влажные ячейки", - написала Наталья Диденко.

Она добавила, что в Киеве завтра будет сухо и умеренно тепло, максимальная температура воздуха в столице ожидается в +20+22 градуса.

Кроме того, Наталья Диденко предупредила, что в первые дни сентября станут прохладными ночи.

"Характерный признак юной осени - прохладные или холодные ночи. В ближайшее время ожидается ночью +8+14 градусов, на западе местами даже +5+9 градусов, а в Карпатах еще ниже", - отметила Наталья Диденко.

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