Об этом информирует Наталья Диденко .

Вчера, 23 апреля, украинцы наблюдали полярное сияние в розовых и зеленых цветах.

Причиной возникновения бывают магнитные бури, возникающие из-за мощных выбросов из Солнца.

А на Земле 23 апреля как раз произошел сильный геомагнитный шторм, который и привел к полярному сиянию в нетипичных локациях.

Также полярное сияние было замечено в Словакии, Великобритании и Австралии.

Прогноз погоды в Украине

Сегодня и завтра еще будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, однако понемногу она идет на убыль.

25 апреля в Украине будет преобладать теплая погода с температурой воздуха в течение дня +14...+19 °C.

Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10...+14 °C.

Дожди пройдут в западных областях, в восточной части, Сумской, Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье.

На остальной территории - без осадков.

Завтра в западных областях может усиливаться южный ветер до 15-18 метров в секунду.

В Киеве во вторник будет продолжаться сухая теплая комфортная погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +19 °C.

В среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает. Однако в восточной части удержится высокая температура воздуха.