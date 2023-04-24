Синоптик Наталья Диденко объяснила причины полярного сияния в Украине и рассказала о погоде на 25 апреля
В Украине 25 апреля прогнозируют теплую погоду, однако дожди будут в западных и восточных областях, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и на Запорожье
Об этом информирует Наталья Диденко .
Вчера, 23 апреля, украинцы наблюдали полярное сияние в розовых и зеленых цветах.
Причиной возникновения бывают магнитные бури, возникающие из-за мощных выбросов из Солнца.
А на Земле 23 апреля как раз произошел сильный геомагнитный шторм, который и привел к полярному сиянию в нетипичных локациях.
Также полярное сияние было замечено в Словакии, Великобритании и Австралии.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня и завтра еще будет наблюдаться повышенная геомагнитная активность, однако понемногу она идет на убыль.
25 апреля в Украине будет преобладать теплая погода с температурой воздуха в течение дня +14...+19 °C.
Чуть свежее будет в Луганской области и на крайнем западе Украины, +10...+14 °C.
Дожди пройдут в западных областях, в восточной части, Сумской, Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье.
На остальной территории - без осадков.
Завтра в западных областях может усиливаться южный ветер до 15-18 метров в секунду.
В Киеве во вторник будет продолжаться сухая теплая комфортная погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +19 °C.
В среду-четверг в Украину зайдет другой воздух, похолодает. Однако в восточной части удержится высокая температура воздуха.
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