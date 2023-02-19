Синоптик Наталья Диденко: на следующей неделе ожидается небольшой мороз ночью и плюсовая температура днем
20 января в Украине ожидается порывистый ветер, в течение недели днем температура будет плюсовой, а ночью будет холодать
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме.
"Новую февральскую неделю в Украине начнем небольшим морозцем ночью и плюсовой температурой воздуха днем в понедельник, всего где-то +2+5, на западе и юге +4+8, на востоке -1+3 градуса", - отметила синоптик.
Так, 20 февраля в Украине будет ожидается северо-западный, западный, "бодрый и порывистый" ветер: стоит учитывать его порывы.
Что касается осадков, ночью и утром пройдут дождь и мокрый снег на Востоке и юго-востоке Украины. На Юге – преимущественно дождь. Вечером должен быть мокрый снег на Западе, Житомирщине, Винницкой и Киевщине.
Как пишет Наталья Диденко, существенные осадки в большинстве украинских областей маловероятны.
В столице 20 февраля предполагается около 2-4 градусов тепла, а вечером появится мокрый снег.
"Ближайшая неделя деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы. Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер почти все время будет гоняться за облаками, будет порывистым, к сильному, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же , пусть и скромные, но "плюсы", – утвердила синоптик.
В марте в Украине потеплеет: особенно ощутимо это будет на Юге, Востоке и в центральных областях.
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