Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в телеграмме.

"Новую февральскую неделю в Украине начнем небольшим морозцем ночью и плюсовой температурой воздуха днем в понедельник, всего где-то +2+5, на западе и юге +4+8, на востоке -1+3 градуса", - отметила синоптик.

Так, 20 февраля в Украине будет ожидается северо-западный, западный, "бодрый и порывистый" ветер: стоит учитывать его порывы.

Что касается осадков, ночью и утром пройдут дождь и мокрый снег на Востоке и юго-востоке Украины. На Юге – преимущественно дождь. Вечером должен быть мокрый снег на Западе, Житомирщине, Винницкой и Киевщине.

Как пишет Наталья Диденко, существенные осадки в большинстве украинских областей маловероятны.

В столице 20 февраля предполагается около 2-4 градусов тепла, а вечером появится мокрый снег.

"Ближайшая неделя деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы. Осадки будут чередоваться с перспективным солнцем, ветер почти все время будет гоняться за облаками, будет порывистым, к сильному, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же , пусть и скромные, но "плюсы", – утвердила синоптик.

В марте в Украине потеплеет: особенно ощутимо это будет на Юге, Востоке и в центральных областях.