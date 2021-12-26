Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
В новогоднюю ночь в Украине ожидается оттепель, а 1 января пройдут дожди, местами - с мокрым снегом.
Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталка Диденко написала в facebook.
По ее словам, в понедельник, 27 декабря, в Украине будет морозно, а во вторник в центральных областях Украины ожидается сильный снег, метели, снежные заносы.
"Пока - мороз. Во вторник, 28 декабря, южный циклон принесет в центральные области Украины сильный снег, метели, снежные заносы. На Новый год в Украине ожидается оттепель. 1 января - дожди, местами с мокрым снегом", - написала Наталка Диденко. .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное