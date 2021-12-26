Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год

Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталка Диденко написала в facebook.

По ее словам, в понедельник, 27 декабря, в Украине будет морозно, а во вторник в центральных областях Украины ожидается сильный снег, метели, снежные заносы.

"Пока - мороз. Во вторник, 28 декабря, южный циклон принесет в центральные области Украины сильный снег, метели, снежные заносы. На Новый год в Украине ожидается оттепель. 1 января - дожди, местами с мокрым снегом", - написала Наталка Диденко. .

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