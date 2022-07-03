Синоптик Наталка Диденко предупредила об усилении жары
В понедельник, 4 июля, в большинстве областей Украины температура воздуха будет достигать +28+34 градусов
Об этом Наталки Диденко написала на facebook .
По ее словам, новая неделя начнется в Украине жаркой погодой.
"Температура воздуха завтра, в понедельник, в большинстве областей будет составлять в течение дня +28+34 градуса. В ближайшую ночь минимально ожидается +15+21 градус. В Киеве понедельник будет жарким, до +33 градусов, и солнечным, без дождей. Антициклон, область высокого атмосферного давления, будет определять 4 июля сухую, преимущественно солнечную погоду, практически повсюду в Украине", - сообщила Наталка Диденко.
Она добавила, что жара продержится первую половину следующей недели, а в среду-четверг, 6-7 июля, через Украину будет перемещаться холодный атмосферный фронт с запада Европы.
"Результат - в большинстве наших областей со второй половины недели жара ослабнет до +22+28 градусов, только в восточных областях и на юго-востоке Украины горячее воздух задержится", - отметила Наталка Диденко.
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