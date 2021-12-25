Синоптик Наталка Диденко предупредила о "реванше мороза"

Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталка Диденко написала в facebook.

По ее словам, после непродолжительного потепления в Украину вернутся морозы.

"Завтра снова будем мерзнуть. И еще производить всевозможные пируэты на льду! Потому что температура воздуха уже поползла вниз, к "минусам". Поэтому будет очень скользко! Дорогие водители, пешеходы и сочувствующие морозы возвращаются", - написала Наталка Диденко.

По ее словам, нынешние осадки западных и центральных областей сдвинутся в воскресенье на юг и юго-восток Украины, где ожидается мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. На остальной территории днем - мороз и гололедица.

"Киевляне! На завтрашние воскресные прогулки выбирайте самую стойкую обувь - гололедица!

Ожидается реванш мороза, в ближайшую ночь до -10 градусов, днем 26 декабря около -5 градусов. Снега не будет", - добавила Наталка Диденко.

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