Синоптик Наталка Диденко предупредила о "реванше мороза"
В воскресенье, 26 декабря, в Украине ожидается похолодание и гололедица
Об этом синоптик Эспрессо.TV Наталка Диденко написала в facebook.
По ее словам, после непродолжительного потепления в Украину вернутся морозы.
"Завтра снова будем мерзнуть. И еще производить всевозможные пируэты на льду! Потому что температура воздуха уже поползла вниз, к "минусам". Поэтому будет очень скользко! Дорогие водители, пешеходы и сочувствующие морозы возвращаются", - написала Наталка Диденко.
По ее словам, нынешние осадки западных и центральных областей сдвинутся в воскресенье на юг и юго-восток Украины, где ожидается мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. На остальной территории днем - мороз и гололедица.
"Киевляне! На завтрашние воскресные прогулки выбирайте самую стойкую обувь - гололедица!
Ожидается реванш мороза, в ближайшую ночь до -10 градусов, днем 26 декабря около -5 градусов. Снега не будет", - добавила Наталка Диденко.
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