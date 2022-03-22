Синод ПЦУ призвал общины Московского патриархата переходить к ним
Священный синод Православной Церкви Украины призвал духовенство и мирян общин Московского патриархата "последовать Томосу"
Об этом написал митрополит ПЦУ Эпифаний в Twitter.
"Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата в Украине, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины", - отметил он.
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