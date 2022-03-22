Синод ПЦУ призвал общины Московского патриархата переходить к ним

Об этом написал митрополит ПЦУ Эпифаний в Twitter.



"Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, которые находятся в юрисдикции Московского патриархата в Украине, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины", - отметил он.



Читайте также: "Его заявления – личный грех": 15 епархий УПЦ (МП) перестали поминать патриарха РПЦ Кирилла





Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 22, 2022