Синнабоны: рецепт нежных и ароматных булочек с корицей

Когда мы говорим "синнабоны", первое что приходит в голову – хлебобулочное изделие, однако, все не так просто. Cinnabon (Синабон) – это известная по всему миру торговая марка американской сети кофеен и пекарен, специализирующаяся на производстве и продаже сладкой выпечки. Самым популярным продуктом бренда является "Cinnabon" – булочка с корицей в глазури.

Многие люди задаются вопросом, как приготовить синнабон так, чтобы повторить их вкус и аромат. Для их приготовления вам понадобится определенное время, но сам по себе рецепт синнабонов не сложен.

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Синнабон: рецепт как в кафе. Ингредиенты

Для теста:

Молоко – 200 г

Сухие дрожжи – 25 г

Сливочное масло – 75 г

Сахар – 60 г

Два куриных яйца

Одна чайная ложка соли

Мука пшеничная – ±500 г

Для начинки:

Сахар – 120 г

Корица – 15 г

Сливочное масло – 30 г

Для крема:

Сливочное масло – 30 г

Сливочный сыр маскарпоне – 60 г

Сахарная пудра – 120 г

Синнабон рецепт классический. Пошаговое приготовление:

Прежде всего, нужно сделать опару. Для этого необходимо в теплое молоко насыпать сухие дрожжи и чайную ложку сахара. Перемешиваем, накрываем емкость салфеткой и оставляем на 20-30 минут в теплом месте для активации дрожжей. В другой емкости взбиваем миксером размягченное сливочное масло комнатной температуры и сахар. Когда масса начнет белеть, по одному добавляем яйца. Желательно, взбивать не переставая. Добавляем к яично-сливочной массе уже "активированные" дрожжи (опару), соль и маленькими порциями муку. Замешиваем тесто. Во время добавления муки, следим за густотой теста, важно не сделать его слишком тугим. Поэтому, у вас возможно уйдет меньше, или наоборот, больше муки, ведь это зависит от производителя. Тесто должно оставаться мягким, но не липнуть к рукам. Снова накрываем емкость с тестом салфеткой, оставляем на один час в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме в 1.5-2 раза. Для начинки нужно смешать в отдельной емкости сахар с корицей. Масло позже понадобится нам для смазки теста. Припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем готовое тесто и раскатываем его толщиной 3-4 мм. Обрезаем лишнее тесто так, чтобы оно стало прямоугольной формы. Кулинарной кисточкой наносим на тесто мягкое сливочное масло (отступите от краев теста на 0.5 см, чтобы их было легко склеить) и засыпаем равномерно начинку. Заверните пласт теста рулетиком. Нарежьте рулет поперек с помощью кулинарной нити на 11-12 кусочков. Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем булочки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываем противень салфеткой и оставляем еще на полчаса для расстойки. Пока булочки растут в размере, вы можете включить духовой шкаф на 180 градусов. Синнабоны нужно выпекать около 25-35 минут. Пока булочки в духовке, приготовьте крем-глазурь. Для этого взбейте в емкости размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и сливочным творогом до однородности. Это займет около 2-3 минут. Как только вы достанете выпечку из духовки, щедро покройте ее кремом, который как заливка начнет растекаться. Таким образом булочки будут хорошо пропитаны кремом со всех сторон. Готово!

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Рецепт синабонов может быть дополнен в начинках и декоре глазури.

Для разнообразия этой выпечки можно добавить миндаль или лесной орех, шоколадный, карамельный или ягодный топпинг. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.