Синнабоны: рецепт нежных и ароматных булочек с корицей
Витые сдобные булочки синнабон с корицей, покрытые густым сливочным кремом – именно то, что нужно во время завтрака, или в роли десерта уютным вечером
Когда мы говорим "синнабоны", первое что приходит в голову – хлебобулочное изделие, однако, все не так просто. Cinnabon (Синабон) – это известная по всему миру торговая марка американской сети кофеен и пекарен, специализирующаяся на производстве и продаже сладкой выпечки. Самым популярным продуктом бренда является "Cinnabon" – булочка с корицей в глазури.
Многие люди задаются вопросом, как приготовить синнабон так, чтобы повторить их вкус и аромат. Для их приготовления вам понадобится определенное время, но сам по себе рецепт синнабонов не сложен.
Фото: Getty Images
Синнабон: рецепт как в кафе. Ингредиенты
Для теста:
- Молоко – 200 г
- Сухие дрожжи – 25 г
- Сливочное масло – 75 г
- Сахар – 60 г
- Два куриных яйца
- Одна чайная ложка соли
- Мука пшеничная – ±500 г
Для начинки:
- Сахар – 120 г
- Корица – 15 г
- Сливочное масло – 30 г
Для крема:
- Сливочное масло – 30 г
- Сливочный сыр маскарпоне – 60 г
- Сахарная пудра – 120 г
Синнабон рецепт классический. Пошаговое приготовление:
- Прежде всего, нужно сделать опару. Для этого необходимо в теплое молоко насыпать сухие дрожжи и чайную ложку сахара. Перемешиваем, накрываем емкость салфеткой и оставляем на 20-30 минут в теплом месте для активации дрожжей.
- В другой емкости взбиваем миксером размягченное сливочное масло комнатной температуры и сахар. Когда масса начнет белеть, по одному добавляем яйца. Желательно, взбивать не переставая.
- Добавляем к яично-сливочной массе уже "активированные" дрожжи (опару), соль и маленькими порциями муку. Замешиваем тесто.
- Во время добавления муки, следим за густотой теста, важно не сделать его слишком тугим. Поэтому, у вас возможно уйдет меньше, или наоборот, больше муки, ведь это зависит от производителя. Тесто должно оставаться мягким, но не липнуть к рукам.
- Снова накрываем емкость с тестом салфеткой, оставляем на один час в теплом месте, пока тесто не увеличится в объеме в 1.5-2 раза.
- Для начинки нужно смешать в отдельной емкости сахар с корицей. Масло позже понадобится нам для смазки теста.
- Припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем готовое тесто и раскатываем его толщиной 3-4 мм. Обрезаем лишнее тесто так, чтобы оно стало прямоугольной формы.
- Кулинарной кисточкой наносим на тесто мягкое сливочное масло (отступите от краев теста на 0.5 см, чтобы их было легко склеить) и засыпаем равномерно начинку.
- Заверните пласт теста рулетиком. Нарежьте рулет поперек с помощью кулинарной нити на 11-12 кусочков.
- Противень застилаем пергаментной бумагой и выкладываем булочки на расстоянии 2-3 см друг от друга. Накрываем противень салфеткой и оставляем еще на полчаса для расстойки.
- Пока булочки растут в размере, вы можете включить духовой шкаф на 180 градусов. Синнабоны нужно выпекать около 25-35 минут.
- Пока булочки в духовке, приготовьте крем-глазурь. Для этого взбейте в емкости размягченное сливочное масло с сахарной пудрой и сливочным творогом до однородности. Это займет около 2-3 минут.
- Как только вы достанете выпечку из духовки, щедро покройте ее кремом, который как заливка начнет растекаться. Таким образом булочки будут хорошо пропитаны кремом со всех сторон. Готово!
Фото: Freepik
Рецепт синабонов может быть дополнен в начинках и декоре глазури.
Для разнообразия этой выпечки можно добавить миндаль или лесной орех, шоколадный, карамельный или ягодный топпинг. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и фантазии.
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