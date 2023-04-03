Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура "Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной

"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной

3 апреля, 2023 понедельник
21:46
Культура

Лента о выпускнике колледжа Хейме Рейесе, которому неожиданно удалось получить древнюю инопланетную реликвию - скарабея, а вместе с ним и сверхспособности, выйдет в прокат 18 августа

Трейлер опубликовал YouTube канал DC.

Это будет первым появлением супергероя Синего Жука на киноэкранах. Режиссером фильма стал Анхель Мануэль Сото, выпустивший фильм студия Warner Bros Pictures.

Главную роль сыграет американский актер Ксоло Маридуэнья.

"Хайме Рейес, недавно окончивший колледж, возвращается домой, полон надежд относительно своего будущего, но обнаруживает, что дом не такой, каким он его покинул. Когда парень ищет свое предназначение в мире, судьба вмешивается, ведь Хайме неожиданно обнаруживает, что владеет древней инопланетной реликвией: скарабеем.Когда скарабей внезапно выбирает Хайме своим симбиотическим хозяином, юноша получает невероятные доспехи и это навсегда меняет его судьбу - ведь он становится супергероем Синим жуком", - говорится в описании.

Мир
Кино
Читайте также:
Вадим Новинський
2 апреля, 2023 воскресенье
Новинский перебрался в Швейцарию, где проводит службу в церкви РПЦ, - СМИ
Вибухом в кафе у Петербурзі знищено російського воєнного пропагандиста Владлена Татарського
3 апреля, 2023 понедельник
Взрыв в кафе Петербурга, где погиб российский военный пропагандист Татарский: количество пострадавших возросло до 32
Збір підписів у Хмельницькому
2 апреля, 2023 воскресенье
Приход собора УПЦ (МП) в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ. Духовенство сбежало
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.06
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 апреля
22:59
Дональд Трамп
Трамп прилетит на суд в Нью-Йорк: полиция возводит баррикады, ожидаются протесты
22:25
Шольц заверил Санду, что Берлин поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС.
21:57
Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
21:48
Эксклюзив
Коллобранты пакуют чемоданы и готовятся к эвакуации, - заместитель главы Бердянского райсовета Дудукалов
21:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Действия ВСУ в Бахмуте опровергают все заявления российских пропагандистов. Колонка Сергея Згурца
21:18
Играл винтовкой с братом: одесские врачи вытащили пулю из сердца 7-летнего мальчика
21:15
В составе миссии - женщина и темнокожий мужчина: NASA назвала имена астронавтов, которые облетят Луну
21:00
Обзор
Вагнеровцы "взяли" Бахмут, арест подозреваемой в убийстве Татарского и обвинение Украины, "другой" визит Зеленского в Польшу. Мировые СМИ об Украине 3 апреля
20:26
Россияне ударили авиабомбами по Бериславу в Херсонской области: повреждены здания предприятия
20:04
OPINION
Россия: призрак гражданской войны
20:00
Обзор
Победные новости 404 дня войны: контрнаступление ВСУ по отдельным направлениям началось, польские истребители уже в Украине
19:49
США отправят новый пакет помощи для Украины уже на этой неделе, - Кирби
19:49
Сергей Наев
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
19:15
МВФ
Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки
19:12
Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
18:46
Оккупанты могут призвать на военную службу украинскую молодежь из ВОТ, - Федоров
18:43
В Херсонской области оккупанты составляют списки добровольцев, которые готовы "эвакуироваться" в Крым или в РФ, — Генштаб
18:19
Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией
18:09
Госдума РФ. Выступает Володин
Россия приостановила выплаты членских взносов в ОБСЕ
18:01
OPINION
Наше будущее как победителя — размытое и нечеткое
17:47
Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя
17:39
Порошенко требует разорвать аренду с моспатриархатом по всей стране и принять закон о запрете РПЦ
17:37
Эксклюзив
нефть
Россия рекордно увеличила экспорт сырой нефти в марте, – главный редактор BlackSeaNews Клименко
17:35
Украина вернула из плена 12 человек, среди них пятеро тяжелораненых
17:31
В Варшаве открылся новый центр помощи для украинцев
17:26
Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение: доступно более 70 профессий
17:10
Столтенберг призвал Россию освободить журналиста WSJ
16:55
Китайский воздушный шар таки собрал некоторые данные из военных объектов США, - NBC
16:50
Обновлено
Россия вывела в Черное море еще один носитель "калибров": количество ракет может достигать 16
16:46
Маск лишил The New York Times "синей галочки", за отказ платить за Twitter blue
16:36
"Не дадим себя запугать": Столтенберг прокомментировал намерение РФ разместить ядерное оружие в Беларуси
16:28
В Малайзии отменяют пожизненное заключение и смертную казнь за особо тяжкие преступления
16:08
В Херсонской области погиб мужчина, пытавшийся перенести российскую взрывчатку
16:02
Эксклюзив
Битва за Бахмут: ВСУ улучшили свое положение в районе Хромового и Орехово-Васильевки, - боец ВСУ Волощенко (Стоун)
16:01
Зеленский показал европейским политикам подвал школы на Черниговщине, где оккупанты 27 дней удерживали украинцев
16:00
OPINION
Бизнес должен работать, а не бороться с коррупцией
15:51
Эксклюзив
Оккупанты строят три новые линии обороны в Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров
15:49
Эксклюзив
Подрыв военкора Татарского в Петербурге – конфронтация силовых структур в РФ, – военный эксперт Коваленко
15:32
Норвегия и Дания передадут Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов
15:16
Эксклюзив
К сложным направлениям прилагается Карловка в Донецкой области, - полковник Дмитрашковский
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV