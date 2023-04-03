"Синий жук": DC выпустила трейлер фильма о новом супергерое из киновселенной

Трейлер опубликовал YouTube канал DC.

Это будет первым появлением супергероя Синего Жука на киноэкранах. Режиссером фильма стал Анхель Мануэль Сото, выпустивший фильм студия Warner Bros Pictures.

Главную роль сыграет американский актер Ксоло Маридуэнья.

"Хайме Рейес, недавно окончивший колледж, возвращается домой, полон надежд относительно своего будущего, но обнаруживает, что дом не такой, каким он его покинул. Когда парень ищет свое предназначение в мире, судьба вмешивается, ведь Хайме неожиданно обнаруживает, что владеет древней инопланетной реликвией: скарабеем.Когда скарабей внезапно выбирает Хайме своим симбиотическим хозяином, юноша получает невероятные доспехи и это навсегда меняет его судьбу - ведь он становится супергероем Синим жуком", - говорится в описании.