Синие и желтые шарики, энергосберегающие гирлянды и возможность зарядить гаджеты: в Киеве установят елку несокрушимости
В столице на Рождественские праздники установят елку несокрушимости, на которую разместят тысячу желто-голубых шаров, 500 голубей мира и энергосберегающие гирлянды, также рядом можно будет подзарядить гаджеты
Об этом пишет в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице в этом году установим такую символическую елку несокрушимости. Установим главную елку, как обычно, на Софийской площади. Город не будет тратить средств, новогоднюю красавицу и украшения для нее предоставит бизнес и меценаты", - написал городской голова столицы.
В этом году главная елка страны будет искусственной. 12-метровую красавицу украсят синими и желтыми шариками, украшениями в виде голубей мира и энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Сообщается, что бизнес, который предоставил этот генератор, передаст военным.
Кроме того, для горожан и гостей столицы вблизи елки установят точки для подзарядки гаджетов.
"Украшена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шары синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", – добавляет мэр.
А верхушку праздничной елки несокрушимости украсит герб Украины.
Массовых развлекательных мероприятий, фуд-кортов, ярмарок, аттракционов на Софийской площади не будет.
- Эскизы главной елки страны уже разработаны.
- В Ривне и ряде других городов отказались от установки новогодней елки.
- На территории Полтавской области запретили использование праздничной иллюминации, в частности, гирлянд.
- 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
- 18 ноября в КГГА заявили, что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.
- 29 ноября в Yasno заявили, что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.
- В Киеве на 19-ти станциях метрополитена можно зарядить телефоны и другие гаджеты через USB-зарядки.
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