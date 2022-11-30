Об этом пишет в телеграмме мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице в этом году установим такую символическую елку несокрушимости. Установим главную елку, как обычно, на Софийской площади. Город не будет тратить средств, новогоднюю красавицу и украшения для нее предоставит бизнес и меценаты", - написал городской голова столицы.

В этом году главная елка страны будет искусственной. 12-метровую красавицу украсят синими и желтыми шариками, украшениями в виде голубей мира и энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора. Сообщается, что бизнес, который предоставил этот генератор, передаст военным.

Кроме того, для горожан и гостей столицы вблизи елки установят точки для подзарядки гаджетов.

"Украшена елка будет украшениями прошлых лет. 1000 игрушек, а именно шары синего и желтого цветов, а также 500 белых голубей предоставит компания "Глобал Декор". Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, которые помогают Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", – добавляет мэр.

А верхушку праздничной елки несокрушимости украсит герб Украины.

Массовых развлекательных мероприятий, фуд-кортов, ярмарок, аттракционов на Софийской площади не будет.

Эскизы главной елки страны уже разработаны.

В Ривне и ряде других городов отказались от установки новогодней елки.

На территории Полтавской области запретили использование праздничной иллюминации, в частности, гирлянд.

9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.

18 ноября в КГГА заявили, что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.

29 ноября в Yasno заявили, что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.

В Киеве на 19-ти станциях метрополитена можно зарядить телефоны и другие гаджеты через USB-зарядки.

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