Об этом сообщила госпожа посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко в твиттере.

"9 карет скорой помощи, 2 пожарные машины, ассортимент противопожарного защитного снаряжения, спасательное оборудование, миноискатели и медицинские средства. Этот пакет помощи был сформирован Министерством внутренних дел и Министерством обороны Сингапура для поддержки Украины. Спасибо, Сингапур", - написала дипломат.

Известно, что 9 июня Красный Крест Сингапура передал НДСЛ "Охматдет" новейшие системы нейромониторинга со вспомогательными средствами и изделиями для нейрохирургии и ортопедии и две системы ультразвуковой диагностики.

21 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты вывозят из Мариуполя в Донецк медицинское оборудование и выдают его за помощь от руководящей партии РФ "Единая Россия".

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